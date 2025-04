Vier Tote, darunter zwei Kinder, wurden in einem Haus in Deutschland entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Details zur Identität und den Umständen sind noch nicht bekannt.

Horror-Fund in Deutschland

Die Polizei sicherte Spuren. (Archivbild) Foto: IMAGO/EHL Media

Darum gehts Vierköpfige Familie in Thüringen tot aufgefunden, Polizist mutmasslicher Täter

Leichen am Morgen entdeckt, Notruf ging um 6.30 Uhr ein

Fundort Klettbach, etwa 15 Kilometer südöstlich von Erfurt, hat 1.300 Einwohner

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine vierköpfige Familie ist im ostdeutschen Bundesland Thüringen tot aufgefunden worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA soll ein 49 Jahre alter Polizist seine Frau, seine beiden Kinder und sich selbst getötet haben.

Zuvor hatte MDR Thüringen berichtet. Die Leichen waren am Morgen entdeckt worden. Laut Angaben der Polizei in Weimar ging gegen 6.30 Uhr ein Notruf bei der Landeseinsatzzentrale ein. Die ersten Beamte seien 6.50 Uhr vor Ort eingetroffen und hätten die grausige Entdeckung von vier Toten in einem Haus gemacht.

Haus war weiträumig abgesperrt

Zur Identität der Leichen und zu den Umständen der Tat machten zunächst weder Polizei noch Staatsanwaltschaft nähere Angaben. Es läuft ein Todesermittlungsverfahren.

Das Haus in der Nähe des Dorfteiches war am Vormittag von Polizeikräften weiträumig abgesperrt worden. Die Polizei sicherte Spuren. Der Fundort, die Gemeinde Klettbach, liegt etwa 15 Kilometer südöstlich der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Dort wohnen nach Angaben der Gemeinde rund 1300 Menschen.