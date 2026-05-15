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Vor der Küste Floridas
US-Militärteam rettet elf Menschen nach Flugzeugabsturz

Ein US-Militärteam hat elf Menschen nach einem Flugzeugabsturz im Atlantik gerettet. Die Überlebenden hatten fünf Stunden im Ozean ausgeharrt.
Publiziert: 12:15 Uhr
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