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US-Militärteam rettet elf Menschen nach Flugzeugabsturz
Vor der Küste Floridas
US-Militärteam rettet elf Menschen nach Flugzeugabsturz
Ein US-Militärteam hat elf Menschen nach einem Flugzeugabsturz im Atlantik gerettet. Die Überlebenden hatten fünf Stunden im Ozean ausgeharrt.
Publiziert: 12:15 Uhr
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