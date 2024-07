Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

«Ich bin wütend und traurig – ich könnte eigentlich anfangen zu heulen», sagt die deutsche Touristin Nica in die Kamera ihres Handys. Sie sitzt auf dem Balkon ihres Hotelzimmers in Teneriffa und will eigentlich nichts sehnlicher, als die schöne Aussicht geniessen.

Doch das dumpfe Klopfen am Fenster, welches schräg gegenüber von ihrem Balkon liegt, verhindert das, wie sie in ihrem Video erklärt. «Die Jungs fingen an, zu klopfen und zu rufen. Jetzt wissen sie auch, in welchem Hotelzimmer ich bin und ihnen ist sicher aufgefallen, dass ich da alleine drin wohne», so die Deutsche weiter.

Männer stellten sich vor Lift

Es ist nicht das erste Mal, dass die junge Frau eine unangenehme Begegnung mit den vier Männern hat. «Ich bin alleine auf Teneriffa, denn eigentlich wurde ich an eine Hochzeit eingeladen. Jetzt wollte ich einfach noch ein paar Tage alleine auf der Insel verbringen», beginnt sie ihre Geschichte in ihrem Videobeitrag zu erzählen.

Schon als sie von der Hochzeit gegen 12 Uhr nach Hause in ihr Hotelzimmer gehen wollte, wurde sie das erste Mal von den Männern angesprochen. «Stopp, stopp, du bist wunderschön», sollen sie ihr nachgerufen haben. Anschliessend stellten sich die Männer vor den Lift. «Dann habe ich einen weggestossen und gesagt, er soll mich in Ruhe lassen», so Nica. Bis dahin war auch noch alles okay, berichtet sie.

«Ich hatte Angst, dass ich alleine mit den Männern im Fahrstuhl lande»

Doch als sie am nächsten Tag den Männern erneut auf der Dachterrasse des Hotels begegnet, bekommt sie ein mulmiges Gefühl. «Wieder riefen sie von der anderen Seite her nach mir.» Sie will die Terrasse so schnell wie möglich verlassen. Doch die junge Frau traut sich nicht in den Lift, über den sie die Terrasse verlassen könnte.

«Ich hatte Angst, dass ich alleine mit den Männern im Fahrstuhl lande.» Als sie sieht, dass bereits zwei weitere Personen im Lift stehen, traut sie sich in ihr Hotelzimmer.

Video löst Debatte in Kommentaren aus

Nica hatte den restlichen Abend draussen verbringen wollen, bevor sie am nächsten Tag wieder nach Hause fliegt. «Jetzt habe ich Angst, mein Hotelzimmer zu verlassen», so die Deutsche. «Das ist doch einfach nicht fair. Ich gehe alleine als Frau reisen, denke, das ist doch kein Problem und mache schon nach zwei Tagen diese Erfahrung.»

Ihr Video ging in den letzten Tagen viral und löste eine hitzige Debatte in den Kommentaren aus. Während einige finden, was denn schon passieren könne, findet sie auch viel Zuspruch von anderen Frauen, die die junge Deutsche vollkommen verstehen können. «Es macht mich traurig, mit was für Ängsten und Gedanken wir uns als Frauen auseinandersetzen müssen. Jeden Tag» so etwa eine Nutzerin.