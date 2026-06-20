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Von Katar geschenkt
Hier steigt Trump aus der neuen Air Force One aus

US-Präsident Donald Trump hat auf dem Militärstützpunkt Joint Base Andrews im Bundesstaat Maryland sein neues Regierungsflugzeug vorgestellt.
Publiziert: 16:40 Uhr
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