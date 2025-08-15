Von einem Tier inspiriert Dieses Haus soll unzerstörbar sein

Ein aussergewöhnliches Haus in Berkeley, Kalifornien, sorgt für Aufsehen. Das «Ojo Del Sol» oder «Fish House» ist nicht nur architektonisch ein Unikat, sondern auch nahezu unzerstörbar.

Publiziert: 11:52 Uhr