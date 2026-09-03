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Ausland
Von USA ausgeschafft: Kubaner Yasmany meldet sich aus Afrika
Von den USA ausgeschafft
Yasmany meldet sich aus Afrika
Der Kubaner Yasmany Moreno (32) hatte bereits über ein Jahr in verschiedenen Ausschaffungsanstalten der USA verbracht, als er am Morgen des 30. Juli in ein Flugzeug gesetzt wurde.
Publiziert: 20:22 Uhr
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