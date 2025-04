Vom Tod bis zur Beerdigung Das ist in den vergangenen Tagen mit dem Papst passiert

Die Welt trauert um Papst Franziskus (†88). Das Oberhaupt der Katholischen Kirche starb am Ostermontag an den Folgen eines Schlaganfalls. Was seither passiert ist, sieht man in diesem Video.

Publiziert: vor 11 Minuten