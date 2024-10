Ex-Miss-Kandidatin zu Trump-Belästigung «Er hat mich direkt gehalten, geküsst und angelangt»

1993 flog Béatrice Keul auf Einladung von Donald Trump in die USA. Bei einem Event in New York soll es zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem Trump übergriffig wurde. Er soll die Schweizerin betatscht und geküsst haben. Erst jetzt bricht sie ihr Schweigen.