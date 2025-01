Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat in den vergangenen Monaten deutlich an Gewicht verloren. Erstmals spricht sie öffentlich über ihre Abnahme und die öffentliche Thematisierung ihres Körpers.

Gesundheit als Hauptgrund für Abnehmen, nicht Reaktion auf Hasskommentare

Die ehemalige Chefin der Grünen in Deutschland, Ricarda Lang (31), hat in einem Gespräch mit dem «Zeit Magazin» offen über ihre Gewichtsabnahme gesprochen. Dabei ging sie auch auf die öffentliche Thematisierung ihres Körpers ein.

In dem Interview bestätigt Lang, dass sie einige Kilogramm verloren habe. «Der Grund war ehrlicherweise vor allem meine Gesundheit. Da sollte ich ein bisschen mehr auf mich achten», so Lang in dem Interview.

Seit ihrem Rücktritt von der Grünen-Fraktionsspitze im Herbst 2024 konzentriert sich die Politikerin mehr auf sich selbst. Sie betont, dass sie viel mehr Zeit für sich habe und sogar zum Kochen komme. «Ich esse viel weniger unterwegs, weil ich nicht mehr von morgens bis abends im Zug sitze. Ich habe gedacht, du kannst dich jetzt zehn Jahre kaputt arbeiten, und dann stehst du halt mit 40 oder mit 50 wie ein Wrack da, oder du fängst an, dich zu fragen: Was ist gut für dich, wie fühlst du dich wohl, wie kannst du gesund bleiben in diesem Job.» Die Grünen-Parlamentarierin erklärt weiter, dass sie inzwischen auch ihren Alkoholkonsum deutlich reduziert habe.

«Viele trauen sich gar nicht, das anzusprechen»

Obwohl sie sich über positive Reaktionen zu ihrem Aussehen freut, bemerkt Lang: «Viele trauen sich gar nicht, das anzusprechen. Man ist ein bisschen verunsichert, weil man niemanden auf sein Äusseres reduzieren will.» Die Leute würden teilweise «ganz lustige Umwege» nehmen, so Lang. «Ich bekomme zum Beispiel ganz oft Komplimente für mein Outfit: Das sieht so toll aus! Das Outfit hatte ich aber auch schon die letzten Jahre an.» Manchmal sagen die Leute jedoch auch, dass ihr die Outfits gut stehen, weil sie abgenommen habe. Das mache es leichter.

In der Vergangenheit war Langs Gewicht immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Die Politikerin erhielt online viele Hasskommentare und Anfeindungen wegen ihres Körpers. Doch dies war nicht der Grund für ihren Abnehmerfolg. «Ich habe nicht in erster Linie wegen des äusseren Drucks abgenommen, es war keine Reaktion auf die Kommentare und Abwertungen im Netz, sonst hätte ich das vielleicht schon viel früher getan», so Lang.

«Es waren für mich angstbesetzte Themen»

Die Grünen-Politikerin, die im Februar erneut für den Bundestag kandidiert, gibt zu, dass Hasskommentare sie jedoch lange von Themen wie Ernährung und Gesundheit ferngehalten haben. «Das waren für mich angstbesetzte Themen», gesteht sie. Manchmal sei es auch eine Art Trotzreaktion gewesen. «Ich dachte, ach nee, von euch lasse ich mir nicht reinreden.»

Lang hebt im Interview auch die Bedeutung ihrer Familie hervor. Speziell ihre Mutter habe sie immer unterstützt: «Ich glaube, das hat bei mir ganz viel an psychischen Schäden verhindert. Sie hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich weniger wert bin, dass ich auf mir herumtrampeln lassen darf.» Lang war immer davon überzeugt, dass sie auf einem sehr stabilen Fundament gebaut sei, und weder ein Kommentar noch eine Anfeindung sie als ganze Person zum Einstürzen bringen können.