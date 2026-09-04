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Magdeburg: Hier wird die Deutschland-Flagge entfernt
Video von Siegmund zeigt
Hier wird die Deutschland-Flagge entfernt
Mitten in der Grossstadt Magdeburg wird eine auf das Strassenpflaster gemalte Deutschlandflagge entfernt. AfD-Politiker Ulrich Siegmund schäumt vor Wut.
Publiziert: vor 12 Minuten
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