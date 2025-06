Video schlägt hohe Wellen Hier kontrollieren Aktivisten die Grenze

Nachdem niederländische Aktivisten Berichten zufolge eigenmächtig «Kontrollen» an der Grenze zu Deutschland einrichteten, hat das Innenministerium in Den Haag am Montag die Respektierung des Rechtsstaats angemahnt.

Publiziert: 17:17 Uhr