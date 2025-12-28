Darum gehts
- Ein Video eines gamenden Vaters während der Geburt sorgt für Aufsehen
- Vater erreichte Level 53 in Call of Duty im Kreisssaal
- 7 Millionen Aufrufe, 62'000 Likes und über 1000 Kommentare auf X
7 Millionen Aufrufe, mehr als 62'000 Likes und über 1000 Kommentare: Auf der Plattform X geht aktuell ein Video viral – und sorgt für Gesprächsstoff. Der Clip ist gerade einmal elf Sekunden lang, entfachte aber eine lebhafte Diskussion unter Social-Media-Nutzern.
Das Video zeigt einen frisch gebackenen Vater, dem ein Arzt sein Neugeborenes in die Arme legt. Das Kuriose an der Sequenz: Der Mann steht vor einem kompletten Gaming-Set-up. Der Arzt sagt fröhlich: «Frohe Weihnachten, herzlichen Glückwunsch! Sie hat das super gemacht, fantastisch!», während die Mutter hinter der Kamera kichert. Der Vater, der es während der Geburt im Shooter-Spiel Call of Duty auf Level 53 geschafft hat, nimmt das Baby entgegen, neben ihm steht seine Xbox.
«Er weiss, wie man Stress abbaut»
Das Video wurde vom Nutzer @ShermStu_2 auf X gepostet, der es mit dem Kommentar «Gaming-Monitor und Headset im Kreisssaal – total verrückt!» und drei tränenlachenden Emojis versah. Die Reaktionen der Nutzer fallen gemischt aus.
Aus dem Lager der Empörten kommt wenig Freundliches für den gamenden Vater. «Unreifer Trottel» liest man etwa oder «Der Typ hat vielleicht ein Suchtproblem». Mehr als 2500 Interaktionen erhielt die Reaktion eines Nutzers, der das Ganze so zusammenfasste: «Das ist die teuflischste Aktion, die ich je gesehen habe.»
«Frau sollte mitspielen»
Ein Kommentarschreiber kann die Empörung anderer User so gar nicht verstehen. «So verrückt ist das doch gar nicht. Eine Geburt kann sehr lange dauern, und der Vater hat die meiste Zeit nichts zu tun», verteidigt er den jungen Papi. «Er weiss eben, wie man Stress abbaut», heisst es in einem anderen Kommentar.
Andere machen sich über die Szene lustig. «Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass seine Frau auch mitspielen sollte», scherzt eine Person.
Ein wahrer Gamer-Moment oder einfach nur pure Spielsucht? Das Internet ist sich uneins. Und was wird sich das während einer «Call of Duty»-Session geborene Kind später denken? Wir werden es wohl nie erfahren.