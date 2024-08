In Kröv im deutschen Bunndesland Rheinland-Pfalz ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Neun Menschen könnten unter den Trümmern sein, einige haben Kontakt zur Aussenwelt. Rettungskräfte sind vor Ort, die Ursache des Einsturzes ist noch unklar.

Hotel in Deutschland stürzt teilweise ein

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Hotel in der deutschen Ortschaft Kröv in Rheinland-Pfalz ist teilweise eingestürzt. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnten sich neun Menschen unter den Trümmern befinden. Zu einigen bestehe Kontakt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die Rettungsmassnahmen seien angelaufen. Die Feuerwehr wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äussern. Auf Bildern vom Unglücksort ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden, die Rettungskräfte rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Kröv befindet sich knapp zwei Fahrstunden westlich von Frankfurt.

Wie es zu dem Einsturz des Gebäudes kommen konnte, war zunächst unklar. Weder Polizei noch Feuerwehr machten dazu Angaben. Einem Bericht des Rundfunks SWR zufolge ereignete sich das Unglück am späten Dienstagabend. Demnach konnten sich einige Gäste offenbar selbst aus dem eingestürzten Haus retten.