Polizei ermittelt Pilot schleust Migranten mit Kleinflugzeug nach Deutschland ein

Eine Cessna ist am Sonntag ohne Vorwarnung auf einem Flugplatz in Pfarrkirchen (D) gelandet. An Bord befanden sich mehrere Migranten, die der Pilot illegal einschleusen wollte. Jetzt ermittelt die Polizei.