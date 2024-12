Verrückter Ansturm in Lidl Kunden kaufen Silvester-Feuerwerk innert Minuten leer

Schon um 5 Uhr Morgens stehen Menschen vor dem Lidl in Deutschland. Am Samstag hat nämlich der Verkauf von Feuerwerkskörpern begonnen. Viele rennen in das Geschäft und kämpfen um die Packungen. Jedes Jahr wird das Feuerwerk nur bis zum 31. Dezember verkauft.