Wieder wurden neue Vorwürfe gegen den britischen Schauspieler Russell Brand laut. Bereits im April hatten vier Frauen wegen sexueller Gewalt gegen Brand geklagt. Nun werden ihm von zwei weiteren Frauen eine Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff zur Last gelegt.

Darum gehts Russell Brand muss sich neuen Vorwürfen sexueller Gewalt stellen

Insgesamt sechs Frauen erheben Anschuldigungen gegen den britischen Schauspieler

Gegen den britischen Schauspieler und Komiker Russell Brand (50) werden neue Vorwürfe sexueller Gewalt erhoben. Brand werden eine Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff zur Last gelegt, teilte die Polizei in London am Dienstag mit.

Die Anschuldigungen beziehen sich demnach «auf zwei weitere Frauen und kommen zu den Anklagen hinzu, die im April 2025 gegen Brand erhoben wurden und vier Frauen betrafen». Damit beziehe sich die Gesamtzahl der Anklagen nach weiteren polizeilichen Ermittlungen nun auf sechs Frauen.

Brand wies Anschuldigungen bisher zurück

Wegen der neuen Vorwürfe müsse Brand am 20. Januar vor Gericht erscheinen, hiess es weiter. Der Prozess wegen der vorherigen Vorwürfe beginnt am 16. Juni.

Dem Ex-Mann der US-Sängerin Katy Perry wurden bislang Vergewaltigung in zwei Fällen sowie weitere sexuelle Übergriffe auf insgesamt vier Frauen zwischen 1999 und 2005 vorgeworfen. Er weist die Anschuldigungen zurück.

Ohne auf die neuen Vorwürfe einzugehen, sagte er in einem am Dienstag im Onlinedienst X veröffentlichten Video: «2026 wird ein wichtiges Jahr», mit «grossen (...) Prüfungen». Er sei «dankbar, die Gelegenheit zu haben, mich für die vielen Fehler, die ich im Laufe der Jahre begangen habe, zu rehabilitieren».

Weitere Frauen brachten Vorwürfe vor

Unabhängig von den jetzt zur Anklage gebrachten Vorwürfen hatten weitere Frauen ähnliche Anschuldigungen gegen den Schauspieler erhoben. 2023 veröffentlichten mehrere britische Medien gemeinsame Recherchen über Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen Brand.

Der Brite hatte als Stand-up-Comedian mit provokanten Auftritten Erfolg, arbeitete für mehrere Fernsehsender als Moderator und schaffte es bis nach Hollywood. Mittlerweile sorgt er als Anti-Establishment-Guru und frisch getaufter Christ mit Millionen von Followern für Aufsehen auf Online-Plattformen.