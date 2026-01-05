Ein Vorfall am Privathaus von US-Vizepräsident J. D. Vance in Cincinnati sorgte in der Nacht auf Montag für Aufsehen. Eine Person wurde festgenommen, nachdem mehrere Fenster des Hauses beschädigt wurden.

Darum gehts Person in Cincinnati nach Vorfall am Haus von Vizepräsident Vance festgenommen

Secret Service und Polizei durchsuchten Gelände, Verdächtiger wurde gefasst

Zugangsstrassen zum Anwesen zwischen 29. Dezember und 4. Januar gesperrt, Sperrung mittlerweile aufgehoben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem Vorfall am Privathaus des US-Vizepräsidenten J. D. Vance (41) in Cincinnati ist eine Person US-Medien zufolge in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall in der Nacht zum Montag (Ortszeit). Mehrere Fenster des Hauses schienen kaputt zu sein, berichtete der Lokalsender WCPO direkt vom Vance-Anwesen im Bundesstaat Ohio.

Sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch des Secret Service durchsuchten das Gelände um das Haus, wie der zum ABC-Netzwerk gehörende Sender unter Berufung auf Polizisten vor Ort berichtete. Der Secret Service ist für den Schutz ranghoher Politiker zuständig und kümmert sich unter anderem um die Sicherheit von Mandatsträgern.

Sicherheitskontrollpunkte um Vance-Anwesen eingerichtet

Der Secret Service habe kurz nach Mitternacht die Polizei informiert, dass jemand «Richtung Osten» vom Gelände wegrenne, sagte ein Polizeisprecher dem Sender FOX19. Die Polizei habe den Verdächtigen daraufhin gefasst.

Ob Vance oder seine Familie zu dem Zeitpunkt zu Hause waren, ist unklar. Die Stadt Cincinnati hatte Ende Dezember angekündigt, die Zugangsstrassen zum Anwesen des Vizepräsidenten in der Zeit vom 29. Dezember bis zum 4. Januar zu sperren. Weitere Anwohner der Gegend könnten weiter in ihre Häuser gelangen, müssten dafür aber mehrere Sicherheitskontrollpunkte passieren. Nach WCPO-Angaben gab es die Sperren am Montagmorgen nicht mehr.