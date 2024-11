Donald Trump hat nun auch die Richter in seinem Sack. USA-Experte Philipp Adorf erklärt, was die Kapitulation des Sonderermittlers Jack Smith bedeutet und wie gross die Gefahr einer autokratischen Trump-Regierung wird.

Nach dem Einstellen der Verfahren hat Donald Trump mehr Macht gewonnen. Foto: imago/Kyodo News

Guido Felder Ausland-Redaktor

In den USA passieren gerade Dinge, welche die Rechtsstaatlichkeit in Zweifel ziehen. Jene Justiz-Verfahren, die Trump wohl in Schwierigkeiten gebracht hätten, lösen sich plötzlich in Luft auf. Es scheint, dass Trump nach dem Senat und dem Repräsentantenhaus nun sogar die Gerichte in seinem Sack hat.

Kann Trump nun autokratisch schalten und walten, wie er will? Wir liefern die Antworten.