In Washington blicken viele Amerikaner mit Vorfreude auf die nächsten vier Jahre mit Donald Trump. Gleichzeitig gibt es aber auch grosse Ängste und Proteste gegen die Politik des ruppigen Republikaners. Blick hat sich in der Hauptstadt umgehört.

Elf Personen aus verschiedenen US-Bundesstaaten wurden für die Umfrage interviewt

Was denken Amerikanerinnen und Amerikaner über ihren nächsten Präsidenten, Donald Trump? Blick hat sie an den Tagen vor der Amtseinführung in Washington DC gefragt – und mit Trump-Fans, aber auch Kritikerinnen gesprochen.

James Cross (21) aus Orlando, Florida

Will die Zeremonie auf keinen Fall verpassen: College-Student James Cross. Foto: Daniel Jung

«Ich bin ein College-Student aus Orlando, Florida, und ich liebe Donald Trump. Ich war schon immer ein grosser Unterstützer, deshalb wollte ich die Zeremonie auf keinen Fall verpassen. Ich freue mich auf die rund 100 Executive Orders, die Trump sofort nach seinem Amtsantritt unterschreiben wird. Das Land befindet sich wegen Joe Biden in einer grossen Krise. Präsident Trump kann es wieder auf Kurs bringen. Die meisten Amerikaner sind mit der Lage des Landes unzufrieden. Die Wirtschaft ist in einem furchtbaren Zustand, und wir brauchen endlich eine Grenzmauer.»

Severine Fournier (33) aus Austin, Texas

Severine Fournier demonstriert in Washington für Rechte von Frauen und LGBTQ-Personen. Foto: Daniel Jung

«Ich bin in Washington, weil ich am Women’s March teilnehme. Wir demonstrieren für Rechte für Frauen und LGBTQ-Personen. Ich habe grosse Ängste, was Trump anbelangt. Für viele marginalisierte Gruppen werden die nächsten vier Jahre schwierig. Trump bedeutet ein Schritt zurück, das ist eine Schande. Ich bleibe nicht bis Montag hier, weil ich mich bei der Amtseinführung nicht mehr sicher fühlen würde.»

Roy (77) und Brenda Patterson (75) aus Cookeville, Tennessee

Roy und Brenda Patterson glauben, dass Trump Amerika «wieder grossartig machen wird». Foto: Daniel Jung

«Wir sind hier, um die Wahl von Donald J. Trump zu feiern, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird super, ich glaube, dass er Amerika wieder grossartig machen wird. Trump steht für tiefere Preise, hoffentlich werden die Dinge in den nächsten Jahren wieder erschwinglicher. Es sind die Demokraten, welche die Spaltung im Land bewirtschaften. Sie sollten sich jetzt aber hinter den Präsidenten scharen. Wir haben Joe Biden auch als Präsidenten akzeptiert und für ihn gebetet. Das Land ist zerstritten, aber es wird besser werden.»

Jennifer Lewis (54) aus Vero Beach, Florida

Jennifer Lewis ist mit der ganzen Familie nach Washington gereist. Foto: Daniel Jung

«Montag wir ein grossartiger Tag. Ich bin mit meiner Familie hier, um unser Land zu unterstützen und einen historischen Moment zu erleben. Wir hoffen, dass Amerika wieder eine bessere Position in der Welt einnimmt. Wir können anderen Nationen helfen, allen voran der Ukraine. Wir wollen den Krieg beenden und ich glaube, dass dies in der nahen Zukunft passieren wird. Ich hoffe auch, dass unsere Wirtschaft gestärkt wird.»

Andy McGowan (43) aus Kenosha, Wisconsin

Andy McGowan glaubt, dass die nächsten vier Jahre gut werden. Foto: Daniel Jung

«Donald Trump wird der USA guttun. In Europa wird er oft falsch verstanden. Er sagt manchmal Dinge, die einen ziemlich durchschütteln. Er steht aber für jene Leute ein, die in den Debatten zu wenig gehört werden. Das hat sich in der Wahl gezeigt. Leute aus der unteren Mittelschicht haben ihn unterstützt, Leute aus verschiedenen Schichten und Ethnien haben Trump zum ersten Mal gewählt. Vielen Menschen wurde einfach klar, dass es ihnen vor vier Jahren noch besser gegangen ist. Deshalb freuen sie sich nun auf die nächsten vier Jahre. Ich hoffe auch, dass Amerika und Europa ihre Differenzen überwinden können. Donald Trump wird sich auch um die Schweiz bemühen. Ich liebe die Schweiz! Es könnten vier richtig gute Jahre werden, für die ganze Welt.»

Ali Gultekin (34) aus Miami und Tony Shoshi (40) aus Fort Lauderdale, Florida

Ali Gultekin und Tony Shoshi sind so aufgeregt, sie haben Gänsehaut. Foto: Daniel Jung

«Wir fühlen uns absolut fantastisch. Amerika kommt stark zurück. Wir sind so aufgeregt, wir haben Hühnerhaut! Wir sind extra aus Florida hergefahren und sind voller Erwartungen, weil wir Trump so sehr lieben.»

Jim (68) und Donna Chesney (62) aus Lapine, Oregon

Halten Trump für «ein bisschen verrückt»: Jim und Donna Chesney. Foto: Daniel Jung

«Wir mögen seine Ideen. Trump ist zwar ein bisschen verrückt, aber er hat die Macht, um Dinge voranzubringen. Momentan sehen wir eine grosse Spaltung zwischen den Republikanern und den Demokraten. Aber letztendlich müssen wir zusammenkommen, wir können nicht in einer gespaltenen Welt leben. Wir sind eine Nation!»