Nach Angriff beim Golfclub in Florida

Daniel Jung Redaktor News

Schon zum zweiten Mal wurde Donald Trump (78) in diesem Wahlkampf zum Ziel eines Attentäters. Am Sonntagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr (Ortszeit), berichtete sein Wahlkampfteam von Schüssen «in der Nähe» des Ex-Präsidenten. Der Angreifer soll rund 400 Meter von Trump entfernt mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr (AK-47) bewaffnet gewesen sein. Er wollte Trump beim Golfspielen in West Palm Beach, Florida, attackieren. Der Republikaner blieb beim Vorfall unverletzt.

Bereits vor zwei Monaten, am 13. Juli, war Trump ins Visier eines Attentäters geraten. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, wurde auf Trump geschossen. Damals wurde er am oberen rechten Ohr getroffen. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt.