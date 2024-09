Sicherheitsexperte Ralph D. Thiele warnt vor einem langsamen Rückzug der USA aus Europa. Ohne amerikanische Unterstützung könnte die Ukraine den Krieg gegen Russland verlieren, was Europa in eine gefährliche Lage bringt.

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

Die Ansage von Donald Trump (78) an die Ukraine ist überdeutlich: «Ich glaube, dass wir in diesem Krieg feststecken. Ausser, wenn ich Präsident werde. Ich werde ihn zu Ende bringen, ich werde uns rausholen», sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Georgia am Dienstag. Heisst: Wird Trump Präsident, wird er weder Geld noch Waffen in die Ukraine schicken. Nur: Was passiert dann mit der Ukraine – und Europa?