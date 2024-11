Schon in seiner ersten Amtszeit drängte Donald Trump die europäischen Nato-Länder dazu, mehr in ihre Verteidigung zu investieren. Nun scheint klar: Europa wird bei der Sicherheit der Ukraine noch länger eine wichtige Rolle spielen. Was das für Europa bedeuten wird.

«Vielleicht braucht Europa Trump», schreibt Aussenpolitik-Experte Walter Russell Mead in einem Beitrag im «Wall Street Journal». Foto: Getty Images

Daniel Jung Redaktor News

Gross war der Aufschrei, als sich Donald Trump (78) im Februar an einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina in Rage redete. «Nein, ich würde euch nicht beschützen», sagte er an jene Nato-Länder gerichtet, die zu wenig in die eigene Verteidigung investierten. Und: «Tatsächlich würde ich die Russen ermutigen, zu tun, was immer zur Hölle sie tun wollen. Ihr müsst bezahlen. Ihr müsst eure Rechnungen bezahlen.»

Trumps Worte waren brutal, die Empörung gross. Doch inzwischen zweifelt auch in Europa kaum noch ein Sicherheitspolitiker daran, dass der alte Kontinent bald fähig sein muss, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit zu übernehmen. Die Folgen für Europa und die Schweiz könnten massiv sein.