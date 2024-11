In den USA sorgt das Schicksal von einem Eichhörnchen, das ein Social-Media- Star war, für Aufsehen. New Yorker Behörden beschlagnahmten den harmlosen Nager und schläferten ihn ein. Menschen sind empört. Der Tod von «Peanut» wird zum Symbol für Willkürjustiz.

Ein Eichhörnchen wird in den USA zum Wahlkampfthema

Ein kleiner Nager als Social-Media-Star: Das Eichhörnchen «Peanut» lebte sieben Jahre lang bei einem New Yorker Paar, das ein Tierheim betreibt. Foto: Keystone 1/6

Auf einen Blick New Yorker Behörden beschlagnahmen und töten berühmtes Eichhörnchen

Fall sorgt für Empörung in sozialen Medien und politische Diskussionen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Der 34-jährige Mark Longo und seine Frau Daniela sind in Tränen aufgelöst. Seit April 2023 führen sie ein Heim für inzwischen 300 Tiere. Das Heim heisst P'Nut, benannt nach «Peanut», dem wohl berühmtesten Eichhörnchen der Welt, das auf Tiktok fast 80'000 Follower hatte. Hatte. New Yorker Behörden haben den Social-Media-Star beschlagnahmt eingeschläfert.

Wenige Tage vor der Schicksalswahl sorgt das Schicksal des Eichhörnchens in den sozialen Medien in den USA für hohe Wogen. Demokraten wollen das Thema lieber verschweigen. Republikaner sprechen von krasser Behördenwillkür im demokratisch geführten US-Bundesstaat.

«Peanut» war gesund

Das Tierheim der Longos ist eine Art Gnadenhof – und «Peanut» lebte schon sieben Jahre bei Mark. Der Nager hatte sein eigenes Zimmer.

Longo wirft den Behörden vor, ihre Macht zu missbrauchen und Steuergelder zu verschwenden. «Peanut» sei aufgrund anonymer Behauptungen beschlagnahmt und getötet worden. Jetzt wird das Paar von Anteilnahme in sozialen Medien überschwemmt. Menschen drücken ihre Wut und Trauer über den Vorfall aus.

Was die Longos erlebt haben, scheint absurd. Wie Mark dem Promi-Portal TMZ erzählte, hätten zehn Beamte das Haus gestürmt. Er durfte fünf Stunden lang nicht allein auf die Toilette, während das Haus auf den Kopf gestellt wurde. Auch seine anderen geretteten Tiere durfte er nicht füttern. Dann nahmen die Behörden «Peanut» und auch den Waschbär «Freddie» mit – und schläferten sie aufgrund eines Tollwuttests ein. Die beiden Tiere seien absolut gesund gewesen, beteuert Longo.

Wahlfaktor Eichhörnchen?

Sein Herz sei gebrochen, sagt Longo. Der Durchsuchungsbefehl sei von gleich vier New Yorker Ämtern ausgestellt worden. Longo will rechtlich gegen die Behörden vorgehen. Der kleine «Peanut» werde gerächt, so der Tierfreund zu TMZ.

Der in den USA bekannte Survival-Experte Shawn Hendrix schrieb dazu auf X« «Wo wart ihr, als ein Eichhörnchen namens ‹Peanut› eine US-Wahl entschied?»