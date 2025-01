Ärger und Horror-Wetter Trump-Fans müssen an Siegesfeier leiden

Am Tag vor Donald Trumps Amtseinführung fand in der Capital One Arena in Washington D.C. seine Victory Rally statt. Zehntausende Fans warteten in kilometerlangen Schlangen stundenlang im Regen, Hagel und Schnee - viele von ihnen umsonst.

Publiziert: 04:18 Uhr