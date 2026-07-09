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Ausland
USA veröffentlichen Videos: Erneute Angriffe auf den Iran
USA veröffentlichen Videos
Erneute Angriffe auf den Iran
Die USA bombardieren den Iran die zweite Nacht in Folge. US-Präsident Donald Trump spricht von Vergeltung – und droht mit weiteren Attacken.
Publiziert: 06:30 Uhr
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