In seiner letzten aussenpolitischen Rede lobt US-Präsident Joe Biden die westliche Unterstützung für Kiew. Er warnt davor, die Ukraine jetzt allein zu lassen, während Trumps mögliche Rückkehr Sorgen bereitet.

Auf einen Blick Biden: Putin erreichte keine strategischen Ziele im Ukraine-Krieg

USA grösster Unterstützer der Ukraine seit Kriegsbeginn

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Auffassung von US-Präsident Joe Biden im Ukraine-Krieg keines seiner strategischen Ziele erreicht. In der letzten aussenpolitischen Grundsatzrede seiner Amtszeit würdigte Biden am Montag die Unterstützung der westlichen Staaten für die Ukraine. Es gebe noch mehr zu tun, die Verbündeten dürften die Ukraine nun nicht allein lassen, sagte Biden.

Lieferung von Waffen intensiviert

Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 sind die USA der grösste Unterstützer der Ukraine; in den letzten Monaten seiner Amtszeit hatte Biden die Lieferung von Waffen und die Bereitstellung von Geldern noch einmal intensiviert, um das Land in eine möglichst gute Lage zu versetzen, bevor sein Nachfolger Donald Trump die Amtsgeschäfte übernimmt.

Der Republikaner lehnt die Milliardenhilfen für die Ukraine ab und will möglichst bald einen Friedensschluss erreichen. Kritiker befürchten, dass die Ukraine aufgrund ausbleibender US-Hilfen gezwungen sein könnte, sich einem Diktatfrieden mit Russland zu beugen.

«Sie glauben nicht einmal, dass der Klimawandel real ist»

In der Klimapolitik warnte Biden davor, den Klimawandel zu leugnen. Wer dies als Vertreter der Regierung Trump tue, liege «völlig falsch», sagte der scheidende Amtsinhaber. «Sie glauben nicht einmal, dass der Klimawandel real ist – ich glaube, sie kommen aus einem anderen Jahrhundert», sagte Biden.

Tatsächlich sei der Klimawandel «die grösste existenzielle Bedrohung für die Menschheit». Auch hier stünden die Vereinigten Staaten im Wettbewerb mit China um die zukunftsträchtigen Technologien zur Herstellung sauberer Energie.

Der 82-Jährige gibt am 20. Januar die Amtsgeschäfte an den Rechtspopulisten Donald Trump ab. Während dieser eine rigorose America-First-Politik verfolgt, setzte Biden als Transatlantiker in den vergangenen vier Jahren auf die Stärkung traditioneller Bündnisse wie der Nato.