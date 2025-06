Ursache unklar – Rauch in Kabine vermutet Flugzeug muss in Graz notlanden

Schreckmoment an Pfingstmontag auf einem Easyjet-Flug. Eine Maschine musste am Nachmittag am Flughafen Graz notlanden. Offenbar hatte es eine Rauchentwicklung in der Kabine gegeben.

