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Unwetter in Spanien
Hagelsturm tötet Hunderte Tauben in Spanien

Die Unwetter in Spanien gehen weiter. In Tarragona hinterlässt ein heftiger Hagelsturm einen ungewöhnlichen Anblick: Hunderte Tauben liegen tot im Hafen.
Publiziert: vor 31 Minuten
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