In der Nacht zu Montag tobte am Gardasee ein schweres Unwetter. Eine Ortschaft musste evakuiert werden und mehrere Strassen waren blockiert.

Das Unwetter hinterliess Spuren.

Marian Nadler Redaktor News

Einige Regionen am Gardasee in Italien wurden in der Nacht zu Montag von schweren Unwettern heimgesucht. In einer Ortschaft mussten die Bewohner ihre Häuser verlassen.

«In Mattarello verursachten starke Regenfälle einen verheerenden Erdrutsch, der die Städte I Grezzi und Le Basse sowie die ehemalige SS 12 betroffen hat. Die Freiwillige Feuerwehr Mattarello – die heute Abend von ihren Kollegen aus Besenello und Ravina unterstützt wurden – arbeiten daran, den Bereich von Schlamm und Schutt zu befreien», schrieb die Feuerwehr der Provinz Trient auf Facebook. In Bracagnoli mussten rund 20 Häuser wegen eines Erdrutsches evakuiert werden. Zudem wurde eine Möbelfabrik von Schlamm und Kies überflutet.

Das Unwetter wütete am stärksten in der Region Brescia westlich des Gardasees. Nördlich der gleichnamigen Stadt war besonders die Gaver-Ebene betroffen. Die Provinzstrasse SP 669 war wegen eines Erdrutsches an einer Stelle unterbrochen. Bäche traten über die Ufer, Schlamm und Kies wurde in mehrere Häuser gespült. Verletzte gab es glücklicherweise keine.