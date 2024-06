Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Sommerferien stehen kurz bevor und auch dieses Jahr werden sich wieder Tausende Sonnenanbeter und Wasserratten an die Strände der Adriaküste aufmachen, um im hoffentlich klaren Wasser des Mittelmeers zu planschen und Abkühlung zu finden.

Auf ein etwas eher getrübtes Badevergnügen könnten Reisende dieses Jahr allerdings in Kroatien treffen. Denn an einigen Abschnitten der malerischen Sandstrände breitet sich der «Meeresrotz», wie der Algenteppich im Netz auch genannt wird, aus. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Meeresblüte, die aus einer Ansammlung von Algen entsteht.

Keine Gefahr, aber übler Geruch

Begünstigt wird das Auftreten der schleimigen Klumpen durch äussere Bedingungen. Dazu gehören die «relativ hohen Meerestemperaturen, viel Niederschlag sowie Nährstoffe», wie das Zentrum für Meeresforschung (CIM) in Rovinj auf Facebook erklärt. Die Klumpen sind jetzt an die Wasseroberfläche getreten. Zum letzten Mal habe man das Ereignis in dieser Intensität vor 20 Jahren beobachtet.

Bei diesem «Aufblühen des Meeres» handle es sich um ein «natürliches Phänomen», heisst es weiter. Für die Gesundheit der Badegäste bestehe keine Gefahr, die Meeresblüte sei nicht giftig. Jedoch kann ihr Auftreten von einem üblen Geruch begleitet werden und nach dem Sprung ins Wasser kann ein schleimiger Film auf der Haut übrig bleiben. Den kriegt man aber mit einer anschliessenden Dusche wieder ab.

Auch wenn die meisten Algenarten für den Menschen ungefährlich sind, gibt es wie so oft Ausnahmen. Zum Beispiel die Blaualge. Sie enthält Giftstoffe, die Erbrechen und Durchfall auslösen können.