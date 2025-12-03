Trump stoppt Einwanderungsanträge aus 19 Ländern

Die USA haben alle Einwanderungsanträge von Menschen aus 19 Ländern gestoppt. Der Schritt erfolgt eine Woche nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in Washington, der mutmasslich von einem Afghanen verübt wurde.

Die Trump Regierung gab in der Nacht auf Mittwoch bekannt, die Bearbeitung aller Einwanderungsanträge aus insgesamt 19 nicht-europäischen Staaten zu stoppen. Dazu zählen sowohl die Anträge auf Green Cards als auch Einbürgerungen in die USA. Als Gründe werden Bedenken bezüglich der nationalen und öffentlichen Sicherheit genannt.

Die Liste umfasst Länder wie Afghanistan und Somalia. Die Trump Regierung begründet den Bearbeitungs-Stopp ebenfalls mit den Angriffen auf zwei Nationalgardisten in Washington DC. vom 26. November, bei denen ein Afghane als Verdächtiger festgenommen wurde. Eines der Opfer wurde getötet, das andere lebensgefährlich verletzt.

Erneute Verschärfung

Der nun verhängte Stopp für Einreiseanträge betrifft teilweise Länder, gegen die US-Präsident Donald Trump im Juni bereits Einreisebeschränkungen verhängt hatte. Nach dem Schusswaffenangriff von Washington hatte die Regierung ihre Migrationspolitik nochmals verschärft.

Die neue Richtlinie schreibt vor, dass alle Einwanderer aus den betroffenen 19 Ländern einem erneuerten Überprüfungsprozess unterzogen werden, einschliesslich eines oder mehrerer Interviews, wie der «Guardian» berichtet. Betroffen sind neben Afghanistan und Somalia Länder wie Venezuela, Haiti und Eritrea.