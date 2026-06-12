Helikopterabsturz am Lago Maggiore – ein Toter

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Bei einem Helikopterabsturz am Freitagvormittag im italienischen Solcio di Lesa (Novara) am Lago Maggiore ist ein Insasse verstorben. Drei weitere Passagiere wurden verletzt. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, war der private Helikopter kurz zuvor von einer Villa in der Gegend gestartet, als es aus noch ungeklärten Gründen abstürzte. Kurz nach dem Start sei er in Turbulenzen geraten, heisst es in Berichten.

Laut einem Bericht von «La Stampa» handelt es sich bei dem Todesopfer um einen etwa 60-jährigen Unternehmer, der seit Jahren am Lago Maggiore lebte. Er war auch Eigentümer des Helikopters. Laut lokalen Medien wurden zwei der Verletzten per Rettungshelikopter ins Spital geflogen, der dritte wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Bürgermeister von Lesa, Luca Bona, war vor Ort, um zusammen mit den Rettungskräften den Einsatz zu koordinieren.