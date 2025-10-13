Bei einem schweren Busunglück in der südafrikanischen Provinz Limpopo sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit Passagieren aus Malawi und Simbabwe kam von der Strasse ab und überschlug sich. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen.

Passagiere aus Malawi und Simbabwe, darunter ein zehn Monate altes Baby

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Passagiere wurden nach Angaben der Behörden verletzt, einige von ihnen schwer.

Rettungskräfte rechnen damit, dass die Zahl der Toten im Laufe des Tages noch steigen könnte.

Zehn Monate altes Baby gestorben

Der Reisebus kam laut der örtlichen Regierung und der Strassenverkehrsbehörde am Sonntagabend in der Provinz Limpopo im Norden des Landes von einer Strasse ab, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei.

Der Fahrer soll die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Unter den Toten ist den Angaben zufolge ein zehn Monate altes Baby.

Bei den Passagieren handelte es sich um Menschen aus Malawi und Simbabwe, die unterwegs in ihre Heimatländer waren. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach den Staaten sowie den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.