DE
FR
Abonnieren

Unfall in Südafrika
Reisebus stürzt Böschung hinab – mindestens 40 Tote

Bei einem schweren Busunglück in der südafrikanischen Provinz Limpopo sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus mit Passagieren aus Malawi und Simbabwe kam von der Strasse ab und überschlug sich. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Mindestens 40 Tote bei Busunglück in Südafrika, Dutzende weitere verletzt
  • Bus stürzte Böschung hinab, überschlug sich nach Kontrollverlust des Fahrers
  • Passagiere aus Malawi und Simbabwe, darunter ein zehn Monate altes Baby
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Passagiere wurden nach Angaben der Behörden verletzt, einige von ihnen schwer.

Rettungskräfte rechnen damit, dass die Zahl der Toten im Laufe des Tages noch steigen könnte.

Zehn Monate altes Baby gestorben

Der Reisebus kam laut der örtlichen Regierung und der Strassenverkehrsbehörde am Sonntagabend in der Provinz Limpopo im Norden des Landes von einer Strasse ab, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei.

Mehr Nachrichten aus Südafrika
Spar Südafrika rechnet mit Schweiz-Abenteuer ab
«Wertvernichtende Investition»
Spar Südafrika rechnet mit Schweiz-Abenteuer ab
Schweizer Labrador nach Schiffbruch auch vor Einschläferung gerettet
Schiffbruch und Einschläferung
Schweizer Labrador Achi in Südafrika doppelt gerettet

Der Fahrer soll die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Unter den Toten ist den Angaben zufolge ein zehn Monate altes Baby.

Bei den Passagieren handelte es sich um Menschen aus Malawi und Simbabwe, die unterwegs in ihre Heimatländer waren. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach den Staaten sowie den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen