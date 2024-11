Unfall bei Innsbruck Fallschirmspringer verheddert sich in Leinen und fällt in Tiefe

Ein Fallschirmspringer scheint sich mit dem Fuss in seinen Fallschirmen verheddert zu haben und fällt in die Tiefe. Aber keine Angst: Der Absturz war zwar nicht so geplant, verlief aber kontrollierter, als es aussieht. Er hat einen selbstgebauten Fallschirm getestet.