Unerwarteter Mega-Fang Boot von Fischern komplett mit blauen Quallen gefüllt

Zwei Fischer machten am 29. Juni einen unerwarteten Riesenfang: Ihr Boot war komplett mit Quallen gefüllt. Wofür sie so viele Quallen benötigen ist nicht genau klar, in Asien gelten die blauen Tiere jedoch als Delikatesse.

Publiziert: 12:20 Uhr