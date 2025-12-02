Das russische Militär hat dem Kreml zufolge die seit etwa einem Jahr umkämpfte ukrainische Bergarbeiterstadt Pokrowsk im Gebiet Donezk vollständig eingenommen. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei die Eroberung von Pokrowsk gemeldet worden. Kiew widerspricht.

Darum gehts Russische Truppen haben die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk eingenommen

Pokrowsk ist ein zentrales logistisches Zentrum und beherbergt eine Kokerei

Die Russen wollten sie unbedingt erobern. Jetzt haben sie es offenbar geschafft. Die Stadt Pokrowsk ist von Putins Truppen eingenommen. Das vermeldete das russische Militär am Montag.

Kreml-Chef Wladimir Putin (73) war sogar deswegen am Sonntag in einer Kommandozentrale zu Besuch. Er wurde von Generalstabschef Waleri Gerassimow über die «Befreiung der Städte Pokrowsk und Woltschansk» informiert, schreibt der Kreml auf Telegram. Putin bedankte sich bei den Verantwortlichen für die «erfolgreichen Einsätze».

Kiew reagiert

Am Dienstagmorgen äusserte sich nun auch die ukrainische Armee zur Lage in Pokrowsk. Die Kämpfe würden andauern, hiess es: «In der Stadt Pokrowsk dauern Such- und Angriffsoperationen an. Russische Truppen nutzten das schlechte Wetter aus, in einem Stadtteil eine Flagge zu hissen, um Kontrolle über die Stadt vorzutäuschen, zogen sich jedoch nach kurzer Zeit zurück», schreibt die für das Gebiet zuständige Ostukrainische Armeegruppe in einer Stellungnahme. «In Richtung Pokrowsk wurden 72 Angriffe in zahlreichen Ortschaften abgewehrt. Nach vorläufigen Angaben neutralisierten ukrainische Soldaten dort 104 russische Kämpfer, davon 81 dauerhaft.»

Weder die Angaben aus Moskau, noch aus Kiew sind unabhängig überprüfbar.

Warum ist Pokrowsk so wichtig?

Seit über einem Jahr kämpfte die ukrainische Armee um Pokrowsk. Die Lage wurde von Tag zu Tag schlimmer. Dass die Stadt bald fallen würde, war wahrscheinlich. «Wir verlieren Pokrowsk. Die Russen sind in die Stadt eingedrungen», schrieb der ukrainische Parlamentarier Oleksij Hontscharenk Mitte November.

Aber warum ist Pokrowsk so wichtig? Die Stadt lag auf dem Versorgungsweg für die ukrainische Armee und galt als wichtiges logistisches Zentrum. Um sich zu verteidigen, war der Standort also eminent wichtig. Zudem beherbergt die Donbass-Stadt eine Kokerei, die für die Produktion von Stahl unverzichtbar ist.

«Wenn die Stadt eingenommen wird, sieht es für die Ukraine düster aus»

Was die Eroberung durch die Russen bedeuten würde, erklärte Klemens Fischer, Geopolitik-Experte der Kölner Universität, Mitte November. «Die Einnahme der Stadt wäre ein grosser Sieg für Russland, denn die Symbolkraft ist enorm, nachdem aus Kiew stets verlautete, dass diese Festung nicht fallen wird.» Die Stadt könnte den Russen vor allem auch als Winterquartier für die Streitkräfte dienen.

Und weiter: «Wenn die Stadt eingenommen wird, sieht es für die Ukraine düster aus. Der Fall von Pokrowsk wäre wie ein Dammbruch.» Die Russen könnten das Gebiet so weiter nach Westen bis zum Fluss Dnepr erobern.» Diese Operation würde aber nicht schnell voranschreiten, sondern in langsamem Tempo.

Der ukrainische «Festungsgürtel» stünde im Fokus – namentlich die Städte Slawjansk und Kramatorsk sowie Druschkowka weiter im Süden. Sogar Saporischschja liegt im Bereich des Erreichbaren. Laut Fischer durchaus realistisch. «Wenn es so weitergeht, könnten die russischen Truppen bis Weihnachten auf breiterer Front vorrücken.»