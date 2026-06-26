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Ukrainische Luftangriffe
Hier zerstören Drohnen das Verkehrsnetz auf der Krim

Seit Wochen nimmt die Ukraine die Krim aus der Luft in Beschuss. Nun hat ein russischer Gouverneur den Ausnahmezustand auf der Krim verhängt.
Publiziert: 13:42 Uhr
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