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Ausland
Russland erklärt Ausnahmezustand auf der Krim
Ukrainische Luftangriffe
Hier zerstören Drohnen das Verkehrsnetz auf der Krim
Seit Wochen nimmt die Ukraine die Krim aus der Luft in Beschuss. Nun hat ein russischer Gouverneur den Ausnahmezustand auf der Krim verhängt.
Publiziert: 13:42 Uhr
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