Übler Crash in Polen
Auto wird von gleich zwei Zügen gerammt

Doppeltes Pech in Polen: Ein Ford Focus wird Ende Januar nach einer Panne von gleich zwei Hochgeschwindigkeitszügen erfasst. Die Aufnahmen des Unfalls wurden jetzt veröffentlicht.
Publiziert: 06:03 Uhr
