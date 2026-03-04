DE
Polen: Auto von zwei Zügen erfasst – Technikpanne schuld
Übler Crash in Polen
Auto wird von gleich zwei Zügen gerammt
Doppeltes Pech in Polen: Ein Ford Focus wird Ende Januar nach einer Panne von gleich zwei Hochgeschwindigkeitszügen erfasst. Die Aufnahmen des Unfalls wurden jetzt veröffentlicht.
Publiziert: 06:03 Uhr
