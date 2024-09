Kurz zusammengefasst Obdachloser Algerier in Viareggio absichtlich überfahren und getötet

Fahrerin floh vom Ort des Geschehens

Täterin Cinzia Dal P.* (65) wurde festgenommen

Am Sonntagabend wurde in der italienischen Stadt Viareggio ein erschreckendes Verbrechen auf Überwachungskameras festgehalten. Das Video zeigt einen SUV, der gezielt einen Mann auf dem Trottoir anfährt. Der Wagen drückt das Opfer mit voller Wucht gegen eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts. Danach fährt der SUV zurück und fährt erneut über das Opfer.

Der Mann auf den Videos ist Said M.* (†47), ein obdachloser Algerier, der in der Gegend bekannt war, wie die italienische Zeitung «Corriere Fiorentino» berichtet. Er war wegen Diebstählen polizeibekannt.

Malkoun erlag seinen Verletzungen

Das Ausmass seiner Verletzungen war offensichtlich – M. blieb regungslos auf dem Trottoir liegen. Die letzten Szenen des Videos sind besonders erschreckend: Es zeigt, wie die Fahrerin aus dem Auto aussteigt, zum Opfer geht, ihre Handtasche aufhebt, die der Mann ihr offenbar zuvor geklaut hatte, und davonfährt.

Cinzia Dal P.* soll den Obdachlosen Said M. überfahren haben, da er ihre Handtasche anscheinend geklaut hat. Foto: Screenshot facebook 1/4

Kurz nach dem Vorfall alarmierten Passanten, die den schwer verletzten M. fanden, den Notruf. Zunächst dachten sie an einen medizinischen Notfall, doch das zerbrochene Fenster und die schweren Verletzungen deuteten schnell auf einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hin.

Ein Krankenwagen traf schnell am Tatort ein und brachte M. in das nahe gelegene Spital von Viareggio. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden – er starb noch am selben Abend an seinen Verletzungen.

«Er hatte mich überfallen»

Dank des Überwachungsvideos konnte die Polizei rasch aufklären, was genau passiert war. Die Aufnahmen zeigten eindeutig, wie der SUV absichtlich auf M. zurast, was zur schnellen Identifikation der Täterin führte. Anhand des Kontrollschilds des Autos konnten die Ermittler die Besitzerin ausfindig machen. Cinzia Dal P.* (65), die Chefin eines Strandbades in der Toskana, wurde festgenommen.

«Er hat mich überfallen», war ihre einzige Aussage bei der Festnahme. Während die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Lucca unter der Leitung von Domenico Manzione noch laufen, bleibt unklar, welche weiteren Details ans Licht kommen werden.

* Namen bekannt.