Beihilfe zu Mord Erwin Sperisen schuldig gesprochen – 14 Jahre Haft

Die Genfer Berufungs- und Revisionsstrafkammer hat Erwin Sperisen der Beihilfe zum Mord an sieben Häftlingen in Guatemala schuldig gesprochen. Sie verurteilte ihn am Donnerstag zu 14 Jahren Haft.