DE
FR
Abonnieren

Überwachungskamera zeigt
Autofahrer rast in Portugal in eine Menschenmenge

Ein Autofahrer ist in Portugal auf einer belebten Strasse in eine Gruppe von Fussgängern gerast. Mindestens zwölf Menschen wurden verletzt.
Publiziert: 08:25 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen