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Ausland
Betrunkener rast in Portugal in eine Menschenmenge
Überwachungskamera zeigt
Autofahrer rast in Portugal in eine Menschenmenge
Ein Autofahrer ist in Portugal auf einer belebten Strasse in eine Gruppe von Fussgängern gerast. Mindestens zwölf Menschen wurden verletzt.
Publiziert: 08:25 Uhr
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