Heftige Unwetter haben den Nordosten Italiens ins Chaos gestürzt. Zwei Menschen werden nach einem Erdrutsch vermisst.

Ein Mann versuchte eine ältere Frau zu retten

Land unter in mehreren italienischen Regionen: Verheerende Unwetter führten am Montag in diversen Provizen zu schweren Schäden: In der italienischen Gemeinde Cormons (Provinz Görz) im Nordosten des Landes wurden laut Einsatzkräften drei Wohnhäuser von einer Schlammlawine erfasst und zum Einsturz gebracht.

Eine Person konnte lebend aus den Trümmern gerettet werden, während zwei weitere – ein 32-jähriger Deutscher und eine ältere Frau (83) – vermisst werden.

Laut Medienberichten wurde das Haus gegen 5 Uhr am Montagmorgen getroffen. Der junge Mann wollte die Seniorin noch retten, doch dann kam es zum Einsturz. Seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr von den beiden.

Offenbar soll der Mann ursprünglich aus Deutschland stammen und schon länger in der Ferienregion gelebt haben. Die gerettete Person kam den Berichten nach mit einem Beinbruch ins Spital von Udine.

In den umliegenden Dörfern kam es ebenfalls zu Einsätzen wegen Überschwemmungen. Ein Mann musste aus seinem Auto befreit werden. Am heftigsten von den Unwettern betroffen sind die Provinzen Udine und Görz.

In der Stadt Genua kam es ebenfalls zu Schäden. Der Bürgermeister sprach von «erheblichen Schäden im westlichen Teil der Stadt».