Bist du zwischen 16 und 18 Jahre alt und hast Italien noch nie an einer WM erlebt?

Nach dem 1:4 gegen Norwegen steht Italiens WM-Traum wiederholt auf wackeligen Füssen. Ein frühes WM-Aus wäre für die jüngeren Blick-Leser besonders bitter. Du bist zwischen 16 und 18 und hast Italien noch nie an einer WM gesehen? Erzähl uns deine Story!
Publiziert: 12:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Eva Kunz und Oliver Görz

Das grosse Italien droht wieder einmal in einer WM-Qualifikation zu scheitern. Nach dem 1:4 gegen Norwegen bleibt dem vierfachen Weltmeister einzig der Weg über die Playoffs im März, um sich doch noch das Ticket für das Turnier im Sommer 2026 zu sichern. Letztmals nahm die Squadra Azzurra 2014 in Brasilien an einer Endrunde teil, danach verpasste man sowohl Russland 2018 als auch Katar 2022.

Melde dich!

Bist du zwischen 16 und 18 Jahre alt und hast Italien noch nie bewusst an einer WM erlebt? Dann melde dich bei uns.

