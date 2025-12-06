Darum gehts
- Hamas bereit zur Entwaffnung unter Bedingungen, fordert Ende der israelischen Besatzung
- Entwaffnung der Hamas ist Schlüsselforderung des US-Friedensplans für die Region
- Hamas hatte Abgabe ihrer Waffen bislang strikt abgelehnt
AFPAgence France Presse
Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat ihre Bereitschaft zur Entwaffnung unter Bedingungen erklärt. Voraussetzung sei ein Ende der israelischen «Besatzung», erklärte die Gruppe am Samstag. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bislang jedoch strikt abgelehnt.