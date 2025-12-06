Die Hamas zeigt sich bereit, ihre Waffen unter Bedingungen abzugeben. Kann man den Terroristen trauen?

Darum gehts Hamas bereit zur Entwaffnung unter Bedingungen, fordert Ende der israelischen Besatzung

Entwaffnung der Hamas ist Schlüsselforderung des US-Friedensplans für die Region

Hamas hatte Abgabe ihrer Waffen bislang strikt abgelehnt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat ihre Bereitschaft zur Entwaffnung unter Bedingungen erklärt. Voraussetzung sei ein Ende der israelischen «Besatzung», erklärte die Gruppe am Samstag. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bislang jedoch strikt abgelehnt.