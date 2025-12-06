DE
Überraschende Hamas-Ansage
Terroristen signalisieren Bereitschaft zur Waffenabgabe

Die Hamas zeigt sich bereit, ihre Waffen unter Bedingungen abzugeben. Kann man den Terroristen trauen?
Publiziert: vor 11 Minuten
Gibt die Hamas ihre Waffen ab?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Hamas bereit zur Entwaffnung unter Bedingungen, fordert Ende der israelischen Besatzung
  • Entwaffnung der Hamas ist Schlüsselforderung des US-Friedensplans für die Region
  • Hamas hatte Abgabe ihrer Waffen bislang strikt abgelehnt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
AFPAgence France Presse

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat ihre Bereitschaft zur Entwaffnung unter Bedingungen erklärt. Voraussetzung sei ein Ende der israelischen «Besatzung», erklärte die Gruppe am Samstag. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bislang jedoch strikt abgelehnt.

