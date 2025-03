Über 170 Passagiere evakuiert Flugzeug fängt in Denver Feuer

Dichter schwarzer Rauch und meterhohe Flammen: Ein Flugzeug der American Airlines ging am Donnerstagabend nach der Landung in Denver plötzlich in Flammen auf. Das Feuer zwang die evakuierten Passagiere, sich über die Flügel in Sicherheit zu bringen.

