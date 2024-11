Über 12'000 Franken Schaden Elch zertrampelt mehrere Oldtimer in Garage

Ungewöhnliche Kundschaft in einer schwedischen BMW-Garage. Der Besitzer aus dem Ort Fjärås staunt nicht schlecht, als er am Wochenende sein Boot einlagern will. Ein Elch springt an ihm vorbei und zertrampelt gleich mehrere Oldtimer.