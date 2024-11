1/29 Stück für Stück setzt Donald Trump seine Regierungsmannschaft zusammen. Diese Namen stehen bereits fest: Foto: keystone-sda.ch

Stück für Stück stellt der designierte US-Präsident Donald Trump (78) sein neues Regierungsteam zusammen. So viel steht schon jetzt fest: Der Republikaner setzt auf treue Gefolgsleute und Hardliner – insbesondere beim Thema Migration.

Welche Kabinettsmitglieder stehen bereits fest? Blick liefert einen Überblick.

Grenzschutzbeauftragter: Tom Homan

Trump hat entschieden, wer für ihn die angekündigte Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländern beaufsichtigen soll. Er will die Rolle des «Grenz-Zars» Tom Homan (62) übertragen, der während Trumps erster Amtszeit zeitweise eine Einwanderungsbehörde führte. Damit werde Homan auch für alle US-Grenzen zuständig sein, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Homan war amtierender Chef der Behörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) in den Jahren 2017 und 2018. Er gilt als ein Verfechter der umstrittenen Entscheidung, Kinder von illegal Eingewanderten von ihren Eltern zu trennen. Danach dauerte es zum Teil Jahre, die Familien wieder zusammenzuführen. Homan – und auch Trump – sagten später, die Massnahme sei zur Abschreckung gedacht gewesen, damit Familien gar nicht erst den Weg in die USA suchten.

Vize-Stabschef: Stephen Miller

Einer der Architekten von Ex-Präsident Donald Trumps restriktiver Einwanderungspolitik, Stephen Miller (39), soll laut Medienberichten in der neuen Regierung eine Schlüsselposition im Weissen Haus bekommen. Miller solle ein stellvertretender Stabschef des künftigen US-Präsidenten werden, berichteten unter anderem der Nachrichtensender CNN und die «New York Times». Er solle weitreichenden Einfluss bekommen, hiess es unter Berufung auf informierte Personen.

Trumps designierter Vizepräsident J.D. Vance (40) lobte die Personalentscheidung nach ersten Medienberichten als «fantastische Wahl». Miller war bereits während Trumps erster Amtszeit als Berater im Weissen Haus. Miller werden detaillierte Pläne für die von Trump angekündigten Massenabschiebungen zugeschrieben.

Heimatschutzministerin: Kristi Noem

Die Trump-Unterstützerin Kristi Noem (52) soll nach Informationen von CNN US-Heimatschutzministerin werden. Noem ist Gouverneurin des Bundesstaates South Dakota und unterstützt Donald Trumps Pläne für eine Massenabschiebung von Migranten. Mit dem Heimatschutzministerium würde sie unter anderem die Aufsicht über Einwanderungsbehörden und Grenzkontrollen bekommen.

Noem wurde auch als mögliche Vize-Kandidatin von Trump gehandelt. Doch Medienberichten zufolge war die Idee vom Tisch, nachdem eine Episode aus ihren Memoiren für negative Schlagzeilen gesorgt hatte. Sie schrieb, dass sie ihre 14 Monate alte Hündin Cricket eigenhändig erschossen habe, weil diese sich nicht zum Jagdhund ausbilden liess. Noem argumentierte später, ihr Vorgehen zeige, dass sie nicht vor harten Entscheidungen zurückschrecke.

Uno-Botschafterin: Elise Stefanik

Trump will die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik (40) zur Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York machen. Sie ist in den vergangenen Jahren immer wieder als eine loyale Verbündete Trumps in Erscheinung getreten. So schwenkte Stefanik auf seine falschen Behauptungen über Betrug bei der Präsidentenwahl 2020 ein.

Trump gab seine Entscheidung für Stefanik in Stellungnahmen unter anderem an die «New York Post» und den TV-Sender CBS bekannt. Stefanik sei stark und klug und für sie stehe Amerika an erster Stelle, argumentierte er.

Vizepräsident: J.D. Vance

Mit dem Wahlsieg von Donald Trump erreicht die aussergewöhnliche Karriere von J.D. Vance einen Gipfel. Der erst vor drei Jahren in die Politik eingestiegene Bestsellerautor und frühere Finanzinvestor wird Vizepräsident. Mit seinen erst 40 Jahren wird er der drittjüngste Politiker auf diesem Posten in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein.

Früher war der Senator aus dem US-Bundesstaat Ohio ein scharfer Kritiker des Rechtspopulisten. Das hat sich in den letzten Jahren jedoch geändert, weshalb viele in ihm heute das Paradebeispiel eines Wendehalses sehen.

Vor seinem Einstieg in die Politik war Vance bereits als Buchautor berühmt geworden. In seinem autobiografischen Bestseller «Hillbilly-Elegie» von 2016 schildert er seine Herkunft aus einer armen Arbeiterfamilie, die Alkohol- und Drogenprobleme seiner Mutter und die Folgen des industriellen Niedergangs in der «Rostgürtel»-Region. Das Buch wurde später für den Streamingdienst Netflix verfilmt.

Nationaler Sicherheitsberater: Mike Waltz

Der republikanische Abgeordnete Mike Waltz (50) wird allem Anschein nach nationaler Sicherheitsberater im Weissen Haus. Er vertritt eine harte Position gegenüber China. So bezeichnete er das Reich der Mitte wenige Tage vor der Präsidentenwahl in einem Meinungsbeitrag im Magazin «Economist» als «grössten Rivalen» der USA. Der kommende US-Präsident müsse rasch die Kriege in der Ukraine und in Nahost zum Abschluss bringen, um sich auf China zu fokussieren, argumentierte er.

Stabschefin: Susie Wiles

In seiner ersten Personalentscheidung nach dem Wahlsieg machte Trump seine bisherige Wahlkampfmanagerin Susan Wiles (67) zur Stabschefin im Weissen Haus. «Susie Wiles hat mir gerade geholfen, einen der grössten politischen Siege in der amerikanischen Geschichte zu erringen, und war ein wesentlicher Bestandteil meiner erfolgreichen Kampagnen 2016 und 2020», teilte der Republikaner mit. Wiles sei hart im Nehmen, klug und innovativ.

Den Angaben zufolge wird Wiles die erste Frau als Stabschefin in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein. In diesem Job wird sie im Weissen Haus viel Macht haben. Das Amt kontrolliert den Zugang zum Oberbefehlshaber und dem Oval Office, es ist damit eine der Schlüsselpositionen für jede Regierung. Wiles zählt als politische Strategin seit Jahren zum inneren Zirkel von Trump.

Chef der US-Umweltbehörde: Lee Zeldin

Nächster Chef der US-Umweltbehörde EPA soll ebenfalls ein langjähriger Unterstützer Trumps werden, der ehemalige Kongressabgeordnete Lee Zeldin (44). Er werde «schnelle und faire» Entscheidungen zur Lockerung von Regulierungen treffen, kündigte der designierte Präsident an. Zugleich werde er aber die «höchsten Umweltstandards einhalten», um den USA die sauberste Luft und das sauberste Wasser auf dem Planeten zu sichern.