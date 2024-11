1/7 Trump-Enkelin Kai filmte die historische Wahlnacht und veröffentlichte ein Vlog auf Youtube. Ein besonderer Einblick hinter die Kulissen. Foto: Youtube / @Kai Trump

Auf einen Blick Kai Trump vloggt über die historische Wahlnacht ihres Opas

Elon Musk posiert mit Sohn für ein Foto mit Trump

Trump wird 47. Präsident, Enkelin Kai ist 17 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Praktikantin News

Nur wenige waren hautnah dabei, als Donald Trump (78) zum 47. Präsidenten gewählt wurde. Darunter seine 17-jährige Enkelin Kai Trump, Tochter von Donald Trump Jr. Auf ihrem Youtube-Kanal vloggt die junge Trump über ihr Leben – da darf die Wahlnacht vom 5. November natürlich nicht fehlen.

Die Nacht begann für die Familie im privaten Anwesen des künftigen US-Präsidenten, dem Mar-a-Lago. «Money, Money, Money» von Abba lief, als Kai Trump durch die Tore des Anwesens fuhr, ihr persönliches Ritual, wie die Teenagerin laut «New York Post» verrät. Im Inneren des Resorts präsentierte sich ein Saal voller geladener Gäste, alle in Abendgarderobe, die gespannt die Wahlergebnisse auf vier TV-Bildschirmen verfolgten.

«Los, Opa!»

Wenig später posierte die ganze Familie für ein Foto. Auch mit dabei: Elon Musk (53) mit seinem Sohn. «Elon mit seinem Jungen muss auch drauf. Wunderschöner, perfekter Junge», hört man Trump sagen.

Nach der Wahlparty im Mar-a-Lago fuhr Kai Trump zum Palm Beach Convention Center. Im Auto, kurz bevor sie aufhörte zu filmen, äusserte sie sich zuversichtlich: «Ich denke, wir haben es im Sack.» Angekommen, traf sie kurz ihre Freunde und jubelte mit dem begeisterten Publikum und rief «Los, Opa!», als der Moderator einzelne Wahlergebnisse verkündete.

Wenig später stand die Trump-Familie gespannt im Kreis, machte Fotos und wartete hinter die Bühne. «Sieht so aus, als ob Opa in ein paar Minuten hier sein wird. Es sieht gut aus, er gewinnt, er muss nur noch ein paar mehr gewinnen», sagt die Trump-Enkelin im Video.

Ein paar Tage später ...

Erst eine Woche nach dem Wahltag beendete Kai Trump ihren Vlog. Sie sitzt in ihrem Auto und erzählt über ihren Grossvater, nachdem sie gerade mit ihm Golfen war: «Ich bin extrem stolz auf ihn. Ich denke, er verdient es mehr als jeder andere auf der ganzen Welt. Und er hat sich in den letzten acht Jahren wirklich jeden Tag den Arsch aufgerissen.»

Sie bewundere vor allem seine Arbeitsmoral: «Ich wollte immer so sein wie er. Kämpfen wie er und keinen Tag freinehmen.» Er brauche diesen Job nicht, er könne den Rest seines Lebens golfen, behauptet die Enkelin. «Aber er will so viel für dieses Land tun. Er hat eine Vision und er wird diese Vision umsetzen.»

Als Trump in Pennsylvania gewann, seien die Emotionen überwältigend gewesen, erzählt sie: «Ich fing einfach an zu weinen, weil ich wusste, dass er sich endlich zurückgekämpft und gewonnen hat». Sie sei gespannt, auf das, was er in den nächsten Jahren machen wird. Während in diesen Tagen viele skeptisch nach Amerika blicken, ist Kai Trump überzeugt: «Ich denke, er wird es rocken.»