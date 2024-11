«Trump-Trade» Bitcoin steigt nach Trump-Sieg auf über 87'000 US-Dollar

Der Bitcoin hat seinen Rekordlauf am Montag fortgesetzt und ist am späten Abend mitteleuropäischer Zeit auf über 87'000 US-Dollar gestiegen. Kräftigen Rückenwind hat der Bitcoin vom Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen in der Vorwoche erhalten.