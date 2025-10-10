In Oslo wird heute der Friedensnobelpreis verliehen. Die Entscheidung des norwegischen Nobelkomitees wird mit Spannung erwartet und könnte weltweit für Diskussionen sorgen. Wird es Donald Trumps grosser Tag? Blick tickert die Verleihung live.

338 Kandidaten nominiert: 244 Einzelpersonen, 94 Organisationen

06:44 Uhr 06:44 Uhr Erwartet uns eine Überraschung? Das Nobelkomitee in Oslo verkündet am Freitag um 11 Uhr, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhält. Insgesamt wurden 338 Personen und Organisationen für die renommierte Auszeichnung vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die japanische Organisation Nihon Hidankyo, die sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzt. Für 2025 macht sich insbesondere US-Präsident Donald Trump (79) Hoffnungen auf die Auszeichnung. Unter den gehandelten Namen finden sich aber auch die sudanesische Hilfsorganisation Emergency Response Rooms sowie Julia Nawalnaja, die Witwe des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Und ein anderer Präsident könnte Trump den Preis vor der Nase wegschnappen. Welcher das ist, liest du hier. Wer also wird es? Blick tickert die Verleihung des Friedensnobelpreises ab 11 Uhr hier live. Ende des Livetickers

Noch weiss keiner, wer ihn bekommt, aber einer will ihn ganz besonders gerne haben: In der norwegischen Hauptstadt Oslo wird heute verkündet, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält.

Um 11 Uhr wird das norwegische Nobelkomitee das Geheimnis lüften, wem es den renommiertesten politischen Preis diesmal zuspricht. Nominiert sind in diesem Jahr 338 Kandidaten, darunter 244 Einzelpersonen und 94 Organisationen.

Wer dazu gehört, wird in der Nobelwelt stets 50 Jahre lang geheim gehalten. Aber vor allem einer macht aus seinem Anspruch auf den Preis keinen Hehl: Kurz nach der Bekanntgabe des Durchbruchs bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas zur Beendigung des Gaza-Kriegs hält sich US-Präsident Donald Trump (79) mehr denn je für prädestiniert, auf ganz grosser Bühne als Friedensstifter geehrt zu werden. Dabei ist völlig unklar, ob der von ihm präsentierte Friedensplan nachhaltige Wirkung entfalten wird.

Trump will sieben Kriege beendet haben

Diesmal gibt es 52 Nominierte mehr als im Vorjahr. Damals wurde die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo ausgezeichnet. Die Organisation von Überlebenden der Atomwaffenabwürfe auf die Städte Hiroshima und Nagasaki wurde damit für ihre Bemühungen um eine atomwaffenfreie Welt geehrt. Ihren Zielen versucht sie mithilfe von eindrücklichen Aussagen von Zeitzeugen Nachdruck zu verleihen.

1:01 Journalistin fragt Trump: Glauben Sie, dass Sie den Friedensnobelpreis gewinnen werden?

Wohin der Nobelpreis diesmal vergeben wird, ist – auch wegen der vielen Krisenherde auf der Welt – kaum vorhersehbar. Trump selbst und einige seiner Getreuen betonten in den vergangenen Wochen immer wieder, dass er den Friedensnobelpreis verdient habe. Innerhalb von nur sieben Monaten habe er sieben Kriege beendet, hatte Trump etwa vor der Uno-Vollversammlung in New York gesagt – wobei diese Darstellung mindestens umstritten ist. Trump ficht das nicht an: «Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte», meinte er.

Schnappt Selenski Trump den Nobelpreis weg?

Der Durchbruch in Nahost dürfte ihn in dieser Sicht weiter bestärkt haben. Israels Präsident Isaac Herzog (65) schrieb dazu am Donnerstag auf der Plattform X: «Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat.» Auch Regierungschef Benjamin Netanyahu (75) forderte: «Gebt Donald Trump den Friedensnobelpreis – er hat ihn verdient!»

Als Trumps grössten Konkurrenten handeln die Wettbüros aktuell seinen Mal-Freund-mal-Feind Wolodimir Selenski (47). Sollte er den Preis abstauben, wären die Konsequenzen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine völlig unklar. So viel ist klar: Wird Selenski ausgezeichnet, dürfte der zu Eifersucht neigende Trump ihm nicht wohler gesonnen sein.

Nawalnaja als Geheimtipp?

Denn kommt der ukrainische Präsident tatsächlich in die Ränge, dürfte dies Trumps Skepsis gegenüber dem Ex-Comedian und aktuellen Kriegspräsidenten nur noch verschärfen.

Die Wettbüros zählen neben Trump und Selenski die syrische Friedensaktivistin Abir Hadsch Ibrahim und die Witwe des in russischer Haft verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja (49), zu den Favoriten. Eine Auszeichnung des US-Präsidenten dürfte viele überraschen: Kritiker halten Trump nicht nur vor, die regelbasierte internationale Zusammenarbeit auf Basis multilateraler Verträge, Abkommen und Werte zu untergraben, sondern mit seinem radikalen Vorgehen vielmehr neue Konfliktherde geschaffen und politische Tabubrüche salonfähig gemacht zu haben.

Wird Organisation ausgezeichnet?

Der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, Karim Haggag, regte an, den Nobelpreis an lokale Aktivisten zu verleihen, die sich fernab der grossen Weltöffentlichkeit unermüdlich um Vermittlung, Versöhnung und Friedensförderung bemühen. «Ich würde mich dafür aussprechen, den Preis an diejenigen zu vergeben, die ich als die vergessenen Friedensstifter vor Ort in den vergessenen Konflikten der Welt bezeichnen würde», sagte Haggag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Direktorin des Osloer Friedensforschungsinstituts Prio, Nina Græger, hat in diesem Jahr ausschliesslich Organisationen und Institutionen auf ihrer Favoritenliste stehen. Darunter sind unter anderem das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ), das Freiwilligennetzwerk Emergency Response Rooms (ERR) im Sudan sowie der Internationale Gerichtshof (IGH) und der Internationale Strafgerichtshof (IStGH).

Mehr als 900'000 Franken Preisgeld

Mit der Auszeichnung des Friedensnobelpreisträgers erreicht die Woche der Nobelpreis-Bekanntgaben alljährlich ihren Höhepunkt. In den vergangenen Tagen wurden bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet. Am Montag folgt zum Abschluss noch die Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften. Die Nobelpreise werden traditionell in Stockholm vergeben, die einzige Ausnahme bildet der Friedensnobelpreis in Oslo.

Auch in diesem Jahr sind die Nobelpreise erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie dotiert – umgerechnet entspricht das rund 929'000 Franken. Feierlich überreicht werden die prestigeträchtigen Auszeichnungen traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).